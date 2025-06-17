Російська атака в Одесі: загибла жінка, 17 постраждалих та руйнування

Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації
В Одесі під завалами було виявлено тіло 60-річної жінки, яка загинула внаслідок російської атаки. Пошуки ще однієї літньої жінки тривають. Цю інформацію підтвердила Одеська обласна військова адміністрація.
Згідно з даними ОВА, в результаті атаки постраждали 17 осіб, серед яких є вагітна жінка та 17-річна дівчина. Одна людина була госпіталізована, тоді як інші отримали медичну допомогу та продовжують лікування амбулаторно.
Кореспондентка повідомила, що рятувальники дістали тіло загиблої з-під завалів, на місці події були присутні її родичі – син і невістка.
Повітряну тривогу оголосили о 01:28 через зліт МІГ-31К, що викликало ракетну небезпеку по всій Україні. Згодом Повітряні сили повідомили про переміщення груп безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси. О 04:45 в місті пролунала серія вибухів, а відбій тривоги було оголошено о 05:19.
Внаслідок атаки в місті зафіксовані значні руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, включаючи житлові будинки, інклюзивний центр, дошкільний заклад та гаражі.
На даний момент відомо про 17 травмованих осіб та одну загиблу, а також тривають пошуки ще однієї літньої жінки під завалами.
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