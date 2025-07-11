Атака на Одесу 11 липня 2025: поранені коні та повітряна тривога

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В Одесі внаслідок російської атаки постраждала конюшня, де коні отримали поранення. Місцеві жителі повідомили про цю ситуацію, підкреслюючи серйозність наслідків.

Очевидці розповіли, що для порятунку тварин довелося виламувати двері приміщення. На жаль, деякі коні зазнали травм від уламків, а поні перебувають у стані стресу.

Атака на Одесу 11 липня 2025 року: деталі події

О 9:19 у регіоні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили України попередили про загрозу застосування ударних безпілотників, які рухалися в бік Одеси. У місті було чутно щонайменше п’ять вибухів, а відбій тривоги оголосили о 10:08.