Удар по Есманьській громаді на Сумщині: поранено одну людину

Про це повідомили у Сумській ОВА на Telegram-каналі
Сьогодні, 8 червня, російські військові завдали удару по Есманьській громаді, розташованій на Сумщині. Внаслідок цього нападу одна особа отримала поранення. Інформацію про інцидент надали в Сумській обласній військовій адміністрації.
Згідно з попередніми даними, агресор використав реактивні системи залпового вогню, а також FPV-дрони для атаки.
“Унаслідок атаки поранено одну людину. Також загорілися житлові будинки мирних мешканців. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.”
Протягом 7 червня російські війська здійснили більше 80 обстрілів по 27 населених пунктах Сумської області. На щастя, жертв серед цивільних не зафіксовано.
Найбільша кількість обстрілів була зафіксована в Сумському та Шосткинському районах. Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, реактивні системи залпового вогню, а також скидав вибухівку з безпілотників.
Ще цікаві матеріали:
- 7 червня 2025 року відзначається 1200-й день війни Росії проти України, з важливими подіями на фронті та зустріччю Зеленського з Трампом на саміті G7.
- Російські військові атакували передмістя Херсона дронами, поранено двох людей, повідомляє обласна військова адміністрація.
- Російські військові атакували село Приморське дронами, поранено одну людину, будинок згорів.