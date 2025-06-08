Удар по Есманьській громаді на Сумщині: поранено одну людину

Про це повідомили у Сумській ОВА на Telegram-каналі

Сьогодні, 8 червня, російські військові завдали удару по Есманьській громаді, розташованій на Сумщині. Внаслідок цього нападу одна особа отримала поранення. Інформацію про інцидент надали в Сумській обласній військовій адміністрації.

Згідно з попередніми даними, агресор використав реактивні системи залпового вогню, а також FPV-дрони для атаки.

“Унаслідок атаки поранено одну людину. Також загорілися житлові будинки мирних мешканців. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу.” – Сумська ОВА

Протягом 7 червня російські війська здійснили більше 80 обстрілів по 27 населених пунктах Сумської області. На щастя, жертв серед цивільних не зафіксовано.

Найбільша кількість обстрілів була зафіксована в Сумському та Шосткинському районах. Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, реактивні системи залпового вогню, а також скидав вибухівку з безпілотників.