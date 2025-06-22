Російська атака на Херсон: постраждалі та кримінальне провадження

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

22 червня російські військові здійснили атаку на Корабельний район Херсона за допомогою безпілотних літальних апаратів, а також обстріляли Дніпровський район з артилерії. Про це повідомили міська та обласна військові адміністрації у Facebook.

У Корабельному районі близько опівдня під удар дрона потрапив 46-річний місцевий мешканець, який самостійно звернувся за медичною допомогою. Лікарі проводять обстеження, попередньо встановлено, що він отримав мінно-вибухову травму.

Дніпровський район також зазнав обстрілів, які почалися після 11:20. Внаслідок атаки до лікарні потрапила 85-річна жінка з мінно-вибуховою травмою.

Згодом стало відомо про ще одну постраждалу в Дніпровському районі. 54-річна жінка отримала мінно-вибухову травму та уламкові поранення обличчя, про що повідомили в обласній військовій адміністрації.

Ще одна жінка була ушпиталена у тяжкому стані через обстріл. Медики надають їй всю необхідну допомогу.

Прокуратура зафіксувала воєнні злочини, скоєні російськими військами, та розпочала кримінальне провадження. За інформацією відомства, артилерійський удар по місту стався близько 11:30.

Керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок обстрілу в Дніпровському районі загинув чоловік, особу якого наразі встановлюють.

Раніше Прокудін зазначав, що протягом доби російська армія обстріляла 34 населені пункти Херсонщини, завдаючи ударів по житлових кварталах, критичній та соціальній інфраструктурі.