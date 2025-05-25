Трагічна атака Росії на Київщині 25 травня: загибель і поранення

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація

25 травня в Київській області сталася трагічна подія: внаслідок атаки з боку Росії загинуло троє людей, а ще десятеро отримали поранення. Ці наслідки були зафіксовані в Броварському, Білоцерківському, Бучанському та Обухівському районах, про що повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Двоє загиблих були знайдені під час ліквідації пожежі в Обухівському районі, тоді як третя жертва загинула в Бучанському районі, де також постраждали двоє осіб.

У Білоцерківському районі один чоловік отримав осколкове поранення обличчя, йому була надана медична допомога на місці. Загалом там постраждали п’ятеро людей, серед яких двоє дітей. У Фастівському районі також зафіксовано поранення двох жінок.

На місцях подій працюють рятувальники, слідчо-оперативні групи та медичні працівники. Додаткова інформація про інцидент уточнюється, зазначили в обласній військовій адміністрації.

Вночі, о 03:31, обласна військова адміністрація повідомила про ракетну атаку на Київщині, під час якої діяли сили протиповітряної оборони. Також у ніч на 25 травня російські безпілотники здійснили атаку на Київ.

У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталося часткове руйнування будівлі, що призвело до пожежі. В результаті цього інциденту постраждали одинадцять людей.