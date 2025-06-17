Атака на Одесу 17 червня 2025: 14 постраждалих та пошуки зниклих

Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації

Внаслідок нещодавньої атаки російських військ на Одесу, станом на 6:30, 14 осіб були госпіталізовані до медичних закладів. Пошуки людей, які можуть бути під завалами, продовжуються. Цю інформацію підтвердила Одеська обласна військова адміністрація.

У пресслужбі ОВА зазначили, що інформація про вагітну жінку під завалами не підтверджується. Наразі рятувальники активно шукають двох літніх жінок.

ОНОВЛЕНО. 7:24. Станом на 7:00 всі постраждалі отримують амбулаторне лікування, повідомили у міськраді.

Перший заступник голови ОВА Олександр Харлов у коментарі розповів, що наразі відомо про 14 потерпілих. Він також зазначив, що рятувальники шукають 60-річну жінку, яка не встигла відреагувати на сигнал повітряної тривоги. Зв’язок з нею відсутній.

“Позаду мене в будинку могла залишитися одна жіночка приблизно 60 років, яка не встигла відреагувати на сигнал повітряної тривоги. Її родичі залишили помешкання, а вона, на жаль, не встигла. За попередніми даними, зв’язку з нею немає. Телефон вимкнений. Ми сподіваємося, що вона знаходиться у безпечному місці. За однією локацією ще одна особа, яку також рятувальники шукають”, – зазначив Харлов. – Олександр Харлов, перший заступник очільника ОВА

Атака на Одесу сталася 17 червня 2025 року. Повітряну тривогу оголосили о 01:28 через зліт МІГ-31К, що викликало ракетну небезпеку по всій Україні. Згодом Повітряні сили повідомили про рух груп безпілотників з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.

О 04:45 у місті пролунала серія вибухів, а відбій тривоги було оголошено о 5:19. Внаслідок атаки в Одесі зафіксовано численні руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, включаючи житлові будинки, інклюзивний центр, дошкільний заклад, гаражі та інші об’єкти.