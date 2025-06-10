Російська атака на Одесу і Київ: жертви, руйнування та нові санкції ЄС

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Внаслідок нічної атаки, здійсненої Російською Федерацією, в Одесі загинув 59-річний чоловік, а ще щонайменше троє осіб отримали поранення. У Києві, в результаті масованого обстрілу, постраждали четверо людей, усіх з яких госпіталізували. Україна досі не отримала відповіді від Росії на пропозиції щодо меморандуму про припинення війни, а міністр закордонних справ Литви повідомив про новий, 18-й пакет санкцій проти РФ.

У нічній атаці на Одесу російська ракета знищила адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги, пошкодила житлові будинки та влучила в пологовий будинок. На щастя, пацієнтів і медичний персонал встигли евакуювати, тому постраждалих там немає. Вибух спричинив пожежу, внаслідок якої було пошкоджено кілька автомобілів “швидкої”. Троє людей були госпіталізовані, а кількість постраждалих наразі уточнюється.

У Києві, в ніч на 10 червня, зафіксовано часткові руйнування та пожежі в семи районах столиці. У Шевченківському районі горіли автомобілі та житлові будинки. В Оболонському районі уламки дронів впали на школу, аптеку та склади, внаслідок чого було пошкоджено 18 квартир у багатоповерхівці, а одну людину госпіталізовано. У Солом’янському районі сталася пожежа в багатоповерхівці, а в Дарницькому – постраждав приватний будинок.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Київ досі не отримав жодної відповіді від Росії на пропозиції про припинення війни, які були передані напередодні другого раунду переговорів у Стамбулі. Він підкреслив, що Кремль блокує мирний процес і висуває неприйнятні ультиматуми, закликавши до посилення тиску на РФ та її союзників.

“Лише Кремль блокує мирний процес і натомість висунув неприйнятні ультиматуми. Ми закликаємо до подальшого посилення тиску на Росію та її союзників.” – Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс висловив думку, що 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії має бути “руйнівним” і включати ключові сектори, такі як “Північні потоки”, держкорпорацію Росатом, банки та тіньовий флот РФ. Він також зазначив, що санкції повинні бути синхронізовані з американським пакетом, який наразі готується в Сенаті США.

“Новий пакет санкцій має охопити ключові сектори, включно з ‘Північними потоками’, Росатомом, банками та тіньовим флотом РФ.” – Кястутіс Будріс

Водночас прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина заблокує санкції ЄС проти Росії, якщо вони завдадуть шкоди національним інтересам країни.