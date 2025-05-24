Атака російських військ на приватний будинок у Великій Писарівці – загибель та поранення

Як повідомляє Суспільне.

24 травня, після обіду, російські військові здійснили напад на приватний будинок у Великій Писарівці, використовуючи керовану авіаційну бомбу. Внаслідок цього трагічного інциденту загинула жінка, а чоловік отримав поранення.

За інформацією прокуратури Сумської області та Великописарівської селищної військової адміністрації, загиблою виявилася 51-річна жінка, а пораненому чоловіку 42 роки. Наразі він перебуває в лікарні, де отримує необхідну медичну допомогу.

У прокуратурі зазначили, що в результаті атаки було пошкоджено кілька житлових будинків у навколишньому районі, що свідчить про серйозні наслідки цього удару.

Представники Сумської обласної військової адміністрації підтвердили, що атака призвела до значних руйнувань у житловому фонді. В даний час триває розслідування, і правоохоронці працюють над встановленням усіх обставин події.

Місцева громада та органи влади закликають жителів бути обережними та продовжують надавати допомогу постраждалим. Ситуація на Сумщині залишається напруженою через постійні обстріли та атаки з боку російських військ, що викликає занепокоєння серед населення.