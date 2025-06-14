Російська атака на Запоріжжя 14 червня 2025: наслідки обстрілу

Як повідомляє Telegram-канал очільника Запорізької ОВА Івана Федорова

14 червня 2025 року армія Російської Федерації здійснила напад на Запоріжжя, завдавши щонайменше п’яти ударів по місту. Ця атака призвела до численних пожеж, а також пошкодження автомобілів і цивільної інфраструктури.

Іван Федоров, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, повідомив про серйозні наслідки цього обстрілу. За його словами, удари російських військ завдали значної шкоди місту.

Внаслідок атаки виникло кілька пожеж, які наразі ліквідовують відповідні служби. Пошкоджені автомобілі та інші об’єкти цивільної інфраструктури створюють загрозу для мешканців Запоріжжя.

“Армія РФ атакувала Запоріжжя. У місті сталось декілька займань, пошкоджено цивільну інфраструктуру та автівки.” – Іван Федоров, керівник ЗОВА

Місцеві служби активно працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та забезпеченням безпеки для мешканців. Влада закликає громадян зберігати спокій і дотримуватися всіх необхідних правил безпеки.