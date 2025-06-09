Атака РФ на Запоріжжя 9 червня: поранені та руйнування

Про це о 10:57 повідомив очільник ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі

Сьогодні, 9 червня, Запоріжжя знову стало мішенню для атак армії РФ, яка використала керовані авіабомби (КАБ). Внаслідок цього обстрілу двоє людей отримали поранення.

В результаті атаки було зруйновано щонайменше сім приватних будинків, а також пошкоджено газопровід. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі о 10:57.

Серед постраждалих є 73-річна жінка, яку медики забрали у важкому стані.

Станом на 11:18 було підтверджено руйнування будинків і пошкодження газової труби, а о 11:48 стало відомо, що кількість поранених зросла до двох. На місці події медична допомога надається ще одній жінці, про що повідомив Іван Федоров.

Раніше повідомлялося, що російські військові також атакували Запоріжжя за допомогою безпілотників, внаслідок чого поранення отримав 23-річний чоловік.