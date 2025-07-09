Обстріли Херсонщини: 46 населених пунктів під ударами російських військ 9 липня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Протягом останньої доби російські війська обстріляли 46 населених пунктів у Херсонській області. Внаслідок цих атак загинула одна людина, а 17 місцевих жителів отримали поранення. Про це повідомив Олександр Прокудін, керівник обласної військової адміністрації, 9 липня.

За інформацією Прокудіна, під ударами дронів, артилерії та авіації опинилися такі населені пункти, як Берислав, Новокаїри, Новоберислав, Дудчани, Урожайне, Білозерка, Осокорівка, Нововоронцовка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Бургунка, Львове, Тягинка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Новорайськ, Вірівка, Антонівка, Кізомис, Берегове, Садове, Велетенське, Янтарне, Токарівка, Чорнобаївка, Музиківка, Дар’ївка, Наддніпрянське, Зорівка, Веселе, Гончарне, Дніпровське, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Козацьке, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Нововасилівка, Саблуківка, Томарине, Шляхове та Херсон.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено три багатоповерхівки, десять приватних будинків, фермерське господарство, господарчу споруду, гараж та кілька автомобілів, зазначив очільник ОВА.

Щодо подій 8 липня 2025 року, близько 8:30 ранку російські військові атакували безпілотником автомобіль у центрі Херсона, внаслідок чого двоє людей отримали поранення. Того ж дня вранці вибухівка була скинута з дрона на цивільний автомобіль у Херсоні, внаслідок чого загинув чоловік.

Крім того, близько 14:30 8 липня безпілотник атакував автомобіль у Білозерці, в результаті чого поранення отримав чоловік. Також у Дніпровському районі Херсона російські військові безпілотником вбили чоловіка.

“Російські війська продовжують тероризувати мирне населення Херсонщини, завдаючи ударів по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі.” – Олександр Прокудін

Місцеві жителі закликають один одного бути обережними та дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.