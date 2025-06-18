Обстріли Херсонщини 17 червня 2025: загибель і поранення мирних жителів

Як повідомляє у Facebook-сторінці керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

18 червня 2025 року стало відомо про трагічні наслідки обстрілів у Херсонській області, внаслідок яких загинули дві людини, а 34 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Цю інформацію оприлюднив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму дописі в Facebook.

Російські війська завдали ударів по соціальній інфраструктурі та житловим районам, використовуючи артилерію та дрони. Під обстріл потрапили 36 населених пунктів Херсонщини, що підтверджує інформація з офіційних джерел.

Внаслідок атак було пошкоджено 12 приватних будинків, господарські споруди, гаражі та автомобілі, про що повідомив керівник ОВА.

Деталі обстрілів Херсонщини 17 червня 2025 року

Військові РФ здійснили атаки дронами на Новоолександрівку та Херсон, зокрема на Дніпровський район, внаслідок чого 25 людей отримали поранення. У Бериславі, в результаті удару російського безпілотника, загинув 52-річний чоловік.

Крім того, російська армія обстріляла Новокаїри з артилерії, внаслідок чого загинув 61-річний місцевий житель. Також було зафіксовано обстріл Корабельного району Херсона, в результаті якого є постраждалі.