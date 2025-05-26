Обстріли на Херсонщині: загибель людини та руйнування інфраструктури

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Протягом останньої доби на Херсонщині внаслідок обстрілів з боку російських військ загинула одна людина, а ще четверо отримали поранення. Керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив про це 26 травня у соціальних мережах.

Атаки російських військ були спрямовані на житлові райони та об’єкти соціальної інфраструктури. В результаті обстрілів постраждали дві багатоповерхові будівлі, 11 приватних домівок, газопровід, стільникова вежа, а також кілька автомобілів.

Під вогнем опинилися численні населені пункти, серед яких Понятівка, Берислав, Білозерка, Нововоронцовка, Томарине, Станіслав, Томина Балка, Одрадокам’янка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Тягинка, Шляхове, Антонівка, Молодіжне, Осокорівка, Велетенське, Веселе, Гончарне, Дніпровське, Зміївка, Інгулець, Кізомис, Козацьке, Микільське, Новотягинка, Садове, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Раніше в обласній адміністрації також повідомляли про атаку безпілотника на 42-річного місцевого жителя в Херсоні, що підкреслює загострення ситуації в регіоні.