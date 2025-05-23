22 травня ввечері на Чернігівщині внаслідок обстрілів з боку російських військ постраждав місцевий житель, який отримав контузію. Вранці 23 травня в Ніжинському районі сталося пошкодження сільськогосподарського підприємства через вибухи, спричинені атаками агресора.

Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив у своєму Telegram-каналі, що обстріл стався в прикордонному селі Новгород-Сіверської громади, ймовірно, за допомогою безпілотника типу “Молнія”.

За попередніми даними, 29-річний чоловік, який є місцевим жителем, отримав травму. У Ніжинському районі внаслідок вибухів постраждали будівлі та техніка сільгосппідприємства. Протягом минулої доби ворог здійснив 48 обстрілів Чернігівщини, що призвело до 92 вибухів у 20 населених пунктах, зазначив Чаус.

Згідно з інформацією Головного управління Національної поліції Чернігівської області, поліцейські займаються документуванням наслідків цих атак. Відомості про події вже внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України, що стосується воєнних злочинів.