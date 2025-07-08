Обстріли Миколаївщини 7-8 липня: пожежі, пошкодження та постраждалі

Про це повідомили у Миколаївській ОВА

7 та 8 липня на території Миколаївщини відбулися обстріли, які торкнулися Веснянської, Куцурубської та Очаківської громад. Внаслідок атак з боку російських військ виникли численні пожежі, а також пошкоджено будівлі та лінії електропередач. Цю інформацію підтвердили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У ніч на 8 липня, Веснянська громада стала мішенню для атак “шахедів”. У селі Надбузьке постраждав 51-річний чоловік, його стан медики оцінюють як стабільно важкий. Також внаслідок обстрілу загорілися два дачні будинки та суха трава.

Протягом 7 липня російські війська здійснили артилерійський обстріл Куцурубської громади, а також тричі атакували її за допомогою FPV-дронів. В результаті, поблизу села Солончаки спалахнула суха трава та чагарники. Додатково, у селі Дмитрівка внаслідок двох обстрілів було пошкоджено дах магазину, лінію електропередач, а також виникла пожежа. На щастя, ніхто не постраждав.

Протягом 7 липня та у ніч проти 8 липня акваторія Очаківської громади також зазнала атак FPV-дронів, але без жертв.

У ніч на 8 липня над Миколаївщиною вдалося збити два “шахеди”.