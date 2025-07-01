Атака російських військ на Запоріжжя: займання та пошкодження будинків

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі
Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, повідомив про нещодавню атаку російських військ на Запоріжжя та його околиці.
Внаслідок обстрілу в одному з районів міста виникло займання. На місці події вже працюють екстрені служби, але інформація про постраждалих поки що уточнюється.
Станом на 1 липня о 4:55 стало відомо, що армія РФ здійснила чотири удари по Запоріжжю та прилеглому району. В результаті цих обстрілів постраждало підприємство, а також кілька приватних будинків.
“Через атаку росіян сталося займання в одному з районів Запоріжжя. На місці працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється.”
Наразі триває робота над ліквідацією наслідків атаки, а також збором інформації про завдані збитки та постраждалих.
Можливо, вам буде цікаво:
- Ібрагім Насібов із Запоріжжя став чемпіоном Європи з греко-римської боротьби на Чемпіонаті U-15 в Італії, здобувши золоту медаль у ваговій категорії до 62 кг.
- Доповідь ООН підтверджує атаку РФ на Оленівку у 2022 році, що призвела до загибелі понад 50 українських військовополонених.
- Російські війська продовжують обстріли Покровська, завдаючи ударів по евакуаційних автомобілях. У місті критична гуманітарна ситуація, закликають до евакуації.