Атака російських військ на Запоріжжя: займання та пошкодження будинків

Як повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі

Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, повідомив про нещодавню атаку російських військ на Запоріжжя та його околиці.

Внаслідок обстрілу в одному з районів міста виникло займання. На місці події вже працюють екстрені служби, але інформація про постраждалих поки що уточнюється.

Станом на 1 липня о 4:55 стало відомо, що армія РФ здійснила чотири удари по Запоріжжю та прилеглому району. В результаті цих обстрілів постраждало підприємство, а також кілька приватних будинків.

“Через атаку росіян сталося займання в одному з районів Запоріжжя. На місці працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих уточнюється.” – Іван Федоров, очільник Запорізької ОВА

Наразі триває робота над ліквідацією наслідків атаки, а також збором інформації про завдані збитки та постраждалих.