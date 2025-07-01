Російські атаки на Дніпропетровщину: загиблі, руйнування та збитки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

1 липня армія Російської Федерації здійснила серію атак на чотири райони Дніпропетровщини: Павлоградський, Нікопольський, Кам’янський та Синельниківський. Ці обстріли призвели до загибелі людей і худоби, а також до значних пошкоджень фермерських угідь, підприємств, сільськогосподарської техніки та інфраструктури.

Про це повідомив Сергій Лисак, голова обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі.

У Богданівській громаді Павлоградського району внаслідок атаки безпілотника було знищено шість одиниць сільськогосподарської техніки, а також загинуло 40 свійських тварин, що завдало значної шкоди місцевим фермерам.

У Маломихайлівській громаді на Синельниківщині через удар FPV-дроном постраждав ресторан, що також свідчить про руйнівний вплив атак на цивільну інфраструктуру.

На Нікопольщині обстріли торкнулися п’ятиповерхового будинку, приватного житла, сільськогосподарського підприємства, а також комбайна, мопеда та лінії електропередач. Російські війська цілеспрямовано обстрілювали Нікополь, а також Марганецьку, Покровську та Мирівську громади, завдаючи шкоди не лише військовим об’єктам, а й цивільним мешканцям.

Кам’янський район також зазнав ракетного удару, що призвело до руйнування інфраструктури та магазинів. Пожежу, що виникла внаслідок атаки, оперативно ліквідували рятувальники.

В результаті цих атак є загиблі та поранені, що підкреслює серйозність ситуації в регіоні.