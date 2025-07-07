Російські атаки, переговори про припинення вогню та оновлення TikTok у США

Як повідомляє медіа Reuters

У ніч на 7 липня російські війська здійснили серію атак на українські міста. Водночас, президент США Дональд Трамп може укласти угоду про припинення вогню в Газі вже цього тижня, а Ізраїль завдав ударів по позиціях хуситів у Ємені. Ось основні новини ранку.

У Харкові внаслідок атаки російських безпілотників зафіксовані влучання у Шевченківському та Слобідському районах. Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про 20 поранених. У Шевченківському районі сталася пожежа на восьмому поверсі житлового будинку, а в Слобідському – влучання у багатоповерхівку, уточнив міський голова Ігор Терехов.

В Одесі внаслідок нічної атаки загинула одна людина. Пошкоджено гаражі, адміністративну будівлю СТО та автомобілі. Пожежі ліквідовано, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У Києві в Деснянському районі уламками пошкоджено вікна нежитлової будівлі після дронової атаки. Інформація про постраждалих уточнюється, зазначив керівник КМДА Ткаченко. У Солом’янському районі пошкоджено автомобіль та трубу водопостачання, проте пожеж і постраждалих немає.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом сприятиме просуванню переговорів щодо звільнення заручників у Газі та укладенню угоди про припинення вогню, повідомляє Reuters.

Перед вильотом до Вашингтона Нетаньягу зазначив, що ізраїльські представники, які беруть участь у переговорах, мають чіткі інструкції щодо досягнення угоди на умовах, прийнятих Ізраїлем.

“Цього тижня може бути досягнуто угоди про звільнення заручників та припинення вогню, що може призвести до звільнення досить великої кількості заручників.” – Дональд Трамп

7 липня президент США Дональд Трамп планує прийняти прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в Білому домі. Зустріч відбувається на тлі наполегливих зусиль щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС у Газі та повернення заручників.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що ізраїльські військові завдали ударів по цілях хуситів у трьох єменських портах: Худейда, Рас-Іса та Саїф. Серед уражених об’єктів – електростанція та комерційне судно “Галакс Лідер”, захоплене повстанцями два роки тому і використане для терористичної діяльності в Червоному морі.

“Удари були частиною операції ‘Чорний прапор’. Хусити продовжуватимуть платити високу ціну за свої дії.” – Ісраель Кац

Хусити, пов’язані з Іраном, втрутилися у війну між Ізраїлем і ХАМАС, що триває з 7 жовтня 2023 року, атакуючи судна на важливих судноплавних шляхах і запускаючи безпілотники та ракети по Ізраїлю.

Мобільний застосунок TikTok розробляє нову версію для користувачів у США напередодні запланованого продажу групі інвесторів. За інформацією The Information, новий додаток з’явиться в американських магазинах 5 вересня. Користувачам доведеться завантажити його, щоб продовжити користуватися сервісом, хоча існуючий додаток працюватиме до березня 2026 року, з можливими змінами термінів.

Цієї весни готувалася угода про виділення американських операцій TikTok у нову фірму з мажоритарним пакетом акцій у руках американських інвесторів, але вона була призупинена через незгоду Китаю після оголошення Трампом високих тарифів на китайські товари.

У червні 2025 року Трамп продовжив до 17 вересня термін, до якого китайська компанія ByteDance має позбутися американських активів TikTok.