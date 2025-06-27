Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Протягом останньої доби на Херсонщині внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. Російські військові атакували 22 населені пункти в регіоні, завдавши значних руйнувань.
Цю інформацію оприлюднив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму дописі в Facebook 26 червня.
Внаслідок атак пошкоджено газопроводи, сім багатоповерхових будинків, 25 приватних осель, а також господарські споруди, гаражі та автомобілі.
Серед населених пунктів, які постраждали від обстрілів, були: Антонівка, Берислав, Білозерка, Веселе, Висунці, Дослідне, Кізомис, Козацьке, Микільське, Молодіжне, Музиківка, Новоолександрівка, Новотягинка, Придніпровське, Станіслав, Софіївка, Томарине, Томина Балка, Тягинка, Чорнобаївка, Широка Балка та Херсон.
О 4:30 ранку війська РФ обстріляли Корабельний район Херсона, внаслідок чого поранення отримала 71-річна жінка, яка перебувала вдома.
Також обстріли сталися в Дніпровському районі, де 64-річна жінка отримала легкі травми.
Атаки були зафіксовані в Дудчанах, Качкарівці та Михайлівці, де снаряди влучили у житлові будинки. На даний момент інформації про загиблих немає.
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