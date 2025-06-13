Російські атаки на Дніпропетровщину 13 червня: руйнування без жертв

Як повідомляє у Telegram очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак

У ніч на 13 червня російські збройні сили здійснили атаки на територію Дніпропетровщини, використовуючи ракети, артилерію та безпілотники різних моделей. Під обстріл потрапили Павлоградський, Синельниківський та Нікопольський райони. Протиповітряна оборона працювала активно, в результаті чого вдалося знищити три безпілотники противника. Однак, незважаючи на це, атаки призвели до значних руйнувань житлових будинків, підприємств та автомобілів.

“Внаслідок атак зафіксовано руйнування житлових будинків, підприємств та автомобілів,” – Сергій Лисак, голова обласної військової адміністрації

Павлоградський район

У Межиріцькій громаді російські війська завдали удару ракетою, що призвело до пошкодження чотирьох багатоквартирних будинків та шести автомобілів.

Синельниківський район

Петропавлівська громада також зазнала ракетного обстрілу, внаслідок якого постраждали 14 приватних будинків і один автомобіль. Додатково, удари безпілотників були завдані по Слов’янській та Межівській громадах, де в результаті атак виникли пожежі на сільськогосподарських підприємствах.

Нікопольський район

На Нікопольщині російська армія використала безпілотники та артилерію, внаслідок чого постраждали міста Нікополь і Марганецька громада. Пошкоджено приватний будинок та кілька господарських споруд.

На щастя, в усіх трьох районах обійшлося без загиблих та поранених, проте руйнування завдали значної шкоди місцевим жителям та інфраструктурі.