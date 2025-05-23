22 травня внаслідок атаки Російської Федерації на Чернігівщині постраждав чоловік, а також були пошкоджені житлові будинки в селах Новгород-Сіверської та Сновської громад. Інформацію про події надали в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної військової адміністрації.

У селі Тур’я, що належить до Сновської громади, зафіксували два скиди з безпілотного літального апарата. Внаслідок цього загорівся нежилий будинок, а також було пошкоджено один з житлових будинків.

У Грем’ячі, що входить до Новгород-Сіверської громади, стався вибух, ймовірно, від безпілотника типу “Молнія”. За попередніми даними, травмувався місцевий житель. Окрім того, внаслідок вибуху також постраждав приватний будинок.

Оперативне командування “Північ” підтвердило, що в Грем’ячі відбулися пошкодження приватної власності. Важливо зазначити, що протягом доби 22 травня російські війська атакували чотири прикордонні громади, завдаючи ударів з різних видів зброї. Вибухи були чутні в 16 селах, а також у місті Семенівка, де в результаті обстрілів постраждали вежі зв’язку та загорівся нежилий будинок.