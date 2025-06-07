Артилерійські та дронові атаки РФ на Миколаївщину 6-7 червня

Про це повідомили у Миколаївській ОВА
6 та 7 червня армія Російської Федерації здійснила серію артилерійських і дронових атак на території Миколаївщини. Внаслідок цих обстрілів у селі Дніпровське було пошкоджено місцевий магазин, а також спалахнула пожежа в житловому будинку та на території з сухою травою. У селі Яселка постраждали два житлові будинки.
Цю інформацію надали в Миколаївській обласній військовій адміністрації (ОВА). Упродовж 6 червня та вранці 7 червня російські війська атакували Куцурубську громаду, використовуючи артилерію та FPV-дрони. Зокрема, в селі Дніпровське о 07:20 було зафіксовано пошкодження магазину, а о 14:30 спалахнула пожежа в житловому будинку та на території з сухою травою. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, постраждалих не було.
У селі Яселка внаслідок артилерійського обстрілу було пошкоджено дах і вікна в двох будинках, але люди не постраждали.
Крім того, 6 червня о 17:50 російська армія атакувала Мішково-Погорілівську громаду за допомогою ударного дрона, тип якого наразі встановлюється. На щастя, обійшлося без поранених.
У ніч на 7 червня сили протиповітряної оборони Миколаївщини знищили п’ять безпілотників типу “Shahed 131/136”, про що повідомили в Миколаївській ОВА.
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