Російські обстріли Сумщини: понад 120 атак та пошкодження інфраструктури

Як повідомили в Telegram-каналі Сумської ОВА
У Середино-Будській громаді внаслідок атаки FPV-дронів постраждала одна особа. Протягом доби з 3 по 4 липня 2025 року російські війська здійснили більше 120 обстрілів по 52 населених пунктах Сумської області, про що повідомили в обласній військовій адміністрації.
Найбільша кількість обстрілів була зафіксована у Сумському та Шосткинському районах. Війська РФ скинули 20 вибухових пристроїв з безпілотників, а також здійснили 30 ударів керованими авіабомбами (КАБ) та близько 20 атак реактивними системами залпового вогню (РСЗВ). Крім того, мали місце удари FPV-дронів та ракетні обстріли території Сумщини.
Внаслідок обстрілів постраждали об’єкти цивільної інфраструктури: у Конотопській громаді були пошкоджені нежитлові приміщення; у Середино-Будській громаді – багатоквартирний будинок, приватний будинок та приміщення навчального закладу; у Глухівській, Краснопільській та Есманській громадах також зазнали пошкоджень приватні будинки.
Протягом доби з прикордонних громад евакуювали 12 осіб, як уточнили в адміністрації.
Згідно з даними Генерального штабу станом на 8 ранку 4 липня, українські оборонці відбили 16 атак російських військ на Північно-Слобожанському та Курському напрямках.
“Противник завдав 11 авіаційних ударів, загалом скинув 21 керовану авіаційну бомбу та здійснив 333 артилерійські обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.”
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