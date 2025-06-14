Російські війська знищили школу в селі Грем'яч на Чернігівщині

Про це повідомляє Новгород-Сіверська громада на своїй Facebook-сторінці

Прикордонне село Грем’яч у Чернігівській області стало мішенню для атаки російських військ, внаслідок якої була знищена будівля місцевої школи. Цю інформацію підтвердила Новгород-Сіверська громада на своїй офіційній сторінці у Facebook.

У повідомленні зазначається, що це не перший випадок, коли інфраструктура села зазнає руйнувань через ворожі дії. Раніше російські війська спалили будинок культури, зруйнували будівлю старостату, дитячий садок, приміщення місцевої пожежної команди, амбулаторії та кілька магазинів.

Станом на початок 2025 року в Грем’ячі, яке регулярно піддається обстрілам, проживало близько 170 людей. Для порівняння, до початку повномасштабного вторгнення населення села становило майже 1 000 осіб.

“Село зазнало значних руйнувань, і люди змушені покидати свої домівки через постійні обстріли. Ми робимо все можливе, щоб підтримати мешканців і відновити інфраструктуру.” – Людмила Ткаченко

Ситуація в Грем’ячі залишається складною, і місцеві жителі продовжують стикатися з наслідками війни. Влада громади намагається забезпечити підтримку та відновлення зруйнованих об’єктів, але виклики залишаються значними.