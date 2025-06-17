543 обстріли Запорізької області 16 червня: без жертв, є пошкодження

Про це сьогодні, 17 червня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

16 червня російські військові здійснили 543 обстріли по території 14 населених пунктів Запорізької області. На щастя, внаслідок цих атак не було зафіксовано поранених чи загиблих.

Цю інформацію оприлюднив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі 17 червня.

Згідно з даними, армія РФ завдала удари по наступних населених пунктах:

Три обстріли з реактивних систем залпового вогню були спрямовані на Кам’янське та Малу Токмачку;

Чотири ракетні удари були завдані по Запоріжжю;

11 авіаційних атак відбулося на території Степногірська, Камʼянського, Степового, Приморського, Гуляйполя, Малої Токмачки, Ольгівського, Малинівки та Полтавки;

187 артилерійських обстрілів зафіксовано в Кам’янському, Щербаків, Гуляйполі, Малій Токмачці, Новоданилівці, Новодарівці та Чарівному;

338 атак безпілотниками, переважно FPV-дронами, було здійснено по Запоріжжю, Приморському, Кам’янському, Щербаків, Гуляйполю, Малій Токмачці, Новоданилівці, Новодарівці та Чарівному.

“Надійшло 25 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів, об’єктів інфраструктури.”

Ця ситуація підкреслює важливість моніторингу безпеки в регіоні та необхідність підтримки місцевих жителів у ці складні часи.