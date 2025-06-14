Обстріли 23 населених пунктів Херсонської області: поранені та руйнування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Протягом останньої доби російські збройні сили здійснили обстріли 23 населених пунктів у Херсонській області, використовуючи авіацію, артилерію та безпілотники для атак.

Цю інформацію 14 червня оприлюднив Олександр Прокудін, керівник обласної військової адміністрації, у своєму дописі на Facebook.

Внаслідок цих обстрілів п’ятеро осіб отримали поранення. Крім того, зафіксовано пошкодження багатоповерхового будинку, шести приватних житлових споруд, автозаправної станції, газопроводу, гаража та кількох автомобілів.

Серед населених пунктів, які постраждали від атак, були Антонівка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дудчани, Зміївка, Кізомис, Козацьке, Микільське, Новодмитрівка, Новоолександрівка, Новотягинці, Олександрівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Станіслав, Софіївка, Томарине, Янтарне та Херсон.

Раніше в обласній військовій адміністрації повідомляли про випадок в Білозерці, де безпілотник вдарив по автомобілю. У 58-річного чоловіка виявили мінно-вибухову травму та контузію, його терміново госпіталізували.