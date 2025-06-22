Удари по Краматорську та Слов'янську: загиблі та руйнування

Про удари по Краматорську повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook

21 червня ввечері російські війська завдали серйозних ударів по Краматорську, зокрема по промисловій зоні та житловим районам. Обстріли також торкнулися приватних будинків у Слов’янську. На момент 00:15 зафіксовано одну загиблу особу.

Олександр Гончаренко, начальник міської військової адміністрації Краматорська, повідомив у Facebook про сім ворожих атак, які влучили в промислову зону та житлові квартали міста.

“Краматорськ зазнав 7 ворожих ударів – промислова зона та житлова забудова. Встановлюємо наслідки, працюють всі відповідні служби.” – Олександр Гончаренко

Вибухи в місті почалися після 22:00 і тривали близько 30 хвилин. За словами Гончаренка, одне з влучань сталося в житлову багатоповерхівку, тип зброї наразі встановлюється.

Вадим Філашкін, очільник Донецької обласної військової адміністрації, у Facebook зазначив, що станом на 00:12 відомо про одного пораненого, а під завалами, ймовірно, залишається ще одна людина. Рятувальні роботи тривають.

За інформацією Філашкіна, в Слов’янську внаслідок обстрілу загинув 17-річний юнак, троє людей отримали поранення. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адміністративні будівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення та 3 автомобілі.