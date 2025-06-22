Удари по Краматорську та Слов'янську: загиблі та руйнування

Про удари по Краматорську повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у Facebook
21 червня ввечері російські війська завдали серйозних ударів по Краматорську, зокрема по промисловій зоні та житловим районам. Обстріли також торкнулися приватних будинків у Слов’янську. На момент 00:15 зафіксовано одну загиблу особу.
Олександр Гончаренко, начальник міської військової адміністрації Краматорська, повідомив у Facebook про сім ворожих атак, які влучили в промислову зону та житлові квартали міста.
“Краматорськ зазнав 7 ворожих ударів – промислова зона та житлова забудова. Встановлюємо наслідки, працюють всі відповідні служби.”
Вибухи в місті почалися після 22:00 і тривали близько 30 хвилин. За словами Гончаренка, одне з влучань сталося в житлову багатоповерхівку, тип зброї наразі встановлюється.
Вадим Філашкін, очільник Донецької обласної військової адміністрації, у Facebook зазначив, що станом на 00:12 відомо про одного пораненого, а під завалами, ймовірно, залишається ще одна людина. Рятувальні роботи тривають.
За інформацією Філашкіна, в Слов’янську внаслідок обстрілу загинув 17-річний юнак, троє людей отримали поранення. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адміністративні будівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення та 3 автомобілі.
“Пошкоджені 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки.”
Ще цікаві матеріали:
- Президент Зеленський повідомив про напружену ситуацію на фронті в Харківській та Вовчанській зонах, де російські війська активізують удари, але українські захисники стримують агресора.
- Ізраїльські авіаудари по Ірану призвели до загибелі понад 400 осіб та тисяч поранених, загострюючи конфлікт у регіоні.
- Історія Ігоря з села Рубці, який відновлює свій дім і сад після окупації та руйнувань, спричинених російськими військами.