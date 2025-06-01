Обстріли Білозерки та Херсона 1 червня 2025: поранені та загиблі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

1 червня 2025 року Білозерка, що на Херсонщині, стала мішенню для обстрілу російських військ. Внаслідок цього нападу постраждала місцева жителька.

Обласна військова адміністрація повідомила про інцидент у Facebook. За інформацією, 49-річна жінка отримала серйозні травми, зокрема вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також забій стегна. Постраждалу терміново доставили до лікарні, де медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Крім того, в ОВА зазначили, що в цей же день російські військові здійснили атаку на Дніпровський район Херсона за допомогою безпілотника. Цей напад призвів до загибелі однієї людини, а ще двоє отримали поранення.