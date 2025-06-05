Російські атаки в Україні та нові санкції США: останні новини

Як йдеться в опублікованій заяві Білого Дому

У ніч на 5 червня російські війська здійснили серію ракетних та безпілотних атак на українські міста. За інформацією кореспондентів, вибухи були чутні у Сумах та Харкові.

У Харкові, внаслідок ударів безпілотників, постраждали 17 осіб, про що повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що в результаті атаки “шахедами” було пошкоджено сім багатоповерхових будинків, а чотири автомобілі згоріли повністю. Раніше російська армія завдала ракетного удару Х-35 по цивільному об’єкту, але наслідки були незначними, поранених не було.

На Чернігівщині безпілотники атакували місто Прилуки, внаслідок чого загинули щонайменше п’ятеро людей, серед яких однорічна дитина. Ще шестеро осіб отримали поранення і були госпіталізовані, повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

У Херсоні авіаудар по центру міста призвів до поранення 74-річного чоловіка, який отримав мінно-вибухову травму і був госпіталізований, про що повідомили в обласній військовій адміністрації.

США вводять заборону на в’їзд для громадян 12 країн

4 червня президент США Дональд Трамп підписав указ, що забороняє в’їзд до Сполучених Штатів громадянам 12 країн через загрози безпеці. Також введено часткові обмеження для жителів семи інших держав, про що повідомив Білий Дім.

Трамп зазначив:

“Ми не можемо мати відкриту міграцію з будь-якої країни, де ми не можемо безпечно й надійно перевіряти і контролювати… Саме тому сьогодні я підписую новий указ, який запроваджує обмеження на поїздки.” – Дональд Трамп

Заборона стосується громадян Афганістану, М’янми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену. Часткові обмеження введено для жителів Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели.

Указ набирає чинності 9 червня о 00:01 і містить винятки для постійних резидентів, власників чинних віз та осіб, чиї поїздки відповідають національним інтересам США.

За інформацією CNN, це рішення було прискорене після антисемітського нападу 1 червня в штаті Колорадо.

Єрмак про посилення тиску на Росію

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що під час двохденного візиту до США обговорювали питання посилення санкційного тиску на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів. Про це він розповів на брифінгу в посольстві України у США.

“Як ми обговорили із колегами протягом останніх двох днів, час збільшити тиск на Росію. Ми дуже сподіваємося на нові санкції, що створять необхідну атмосферу для того, щоб РФ сіла за стіл переговорів.” – Андрій Єрмак

Він підкреслив, що очікує від Росії не шоу, а справжню участь у переговорах, а також наголосив на важливості участі США та ЄС у цьому процесі. Єрмак також зазначив, що Україні терміново потрібна система протиповітряної оборони від США.

Прем’єр Молдови про плани РФ у Придністров’ї

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Росія має намір розгорнути 10 000 військових у Придністров’ї та встановити прокремлівський уряд у Молдові. Про це він повідомив виданню Financial Times.

Речан зазначив, що Росія втручається у майбутні парламентські вибори, сподіваючись, що “більш дружній майбутній уряд” дозволить їй збільшити військову присутність.

“Це величезна спроба підірвати молдовську демократію… Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністровському регіоні.” – Дорін Речан

За його словами, Росія використовує інтернет-пропаганду та незаконне фінансування політичних сил для втручання. Він також підкреслив, що 10 000 військових у Придністров’ї стануть потужним важелем впливу на південно-захід України та сусідню Румунію, країну-члена НАТО.

Речан додав, що нинішня російська військова присутність у Придністров’ї є “майже безглуздою”, але з проросійським урядом вона може значно посилитися.