Удари по цивільній інфраструктурі Сумської області 7 липня: поранені та загиблі

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров у Telegram-каналі

7 липня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі на околицях Сумської громади, внаслідок чого двоє людей отримали поранення.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що, за попередніми даними, атака була здійснена за допомогою ударного безпілотника.

Постраждалі отримали легкі травми і наразі їм надається необхідна медична допомога, зазначив Григоров.

Крім того, вранці 7 липня у Хотінській громаді правоохоронці виявили тіла двох загиблих, які стали жертвами російських обстрілів.

Того ж дня армія РФ знову атакувала Хотінську громаду, внаслідок чого травмувалася 74-річна жінка.

З вечора 6 липня до ранку 7 липня російські війська здійснили близько 90 обстрілів по 38 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. У Битицькому старостинському окрузі загинуло двоє людей.