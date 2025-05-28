Обстріли Сумської області: 9 поранених та пошкодження інфраструктури

Як повідомляють в Telegram-каналі Сумської ОВА

Протягом доби з 27 на 28 травня російські війська здійснили близько 70 обстрілів, націлившись на 34 населені пункти в 13 територіальних громадах Сумської області. Внаслідок цих атак дев’ять цивільних осіб отримали поранення, а також зазнала пошкоджень інфраструктура регіону, про що повідомляє обласна військова адміністрація.

У Юнаківській громаді чотири людини постраждали від ударів керованими авіабомбами. В Охтирській громаді поранення отримали троє мирних жителів, серед яких була одна дитина. Додатково, в Краснопільській громаді двоє людей постраждали внаслідок атаки безпілотного літального апарата.

Щодо пошкоджень, в Охтирській громаді обстріли призвели до руйнування об’єкта цивільної інфраструктури, двох приватних автомобілів, житлового будинку та нежитлових приміщень. У Білопільській громаді також постраждав об’єкт цивільної інфраструктури, а в Березівській – приватний житловий будинок.

Протягом останньої доби з прикордонних громад евакуювали 87 осіб. Ситуація в регіоні залишається напруженою, тривають заходи з надання допомоги постраждалим та відновлення пошкодженої інфраструктури.