Обстріли Дніпропетровщини 7 липня: поранені та пожежі

Як повідомляє у Telegram очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак на своєму Telegram-каналі

У ніч на 7 липня Дніпропетровщина знову зазнала обстрілів з боку російських військ, які вразили Нікопольський та Синельниківський райони. Внаслідок цих атак п’ятеро людей отримали поранення, а також виникло кілька пожеж.

Про це повідомив Сергій Лисак, голова обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі.

На Нікопольщині ворог використовував артилерійські системи та безпілотники. Під вогнем опинилися Нікополь та громада Марганця. Серед постраждалих – 66-річна жінка та 73-річний чоловік, які отримали поранення, але зможуть лікуватися вдома. Обстріли також призвели до пошкодження двох приватних будинків і господарської споруди. Окрім цього, загорілася гімназія, але рятувальники швидко ліквідували вогонь.

У Синельниківському районі дрони атакували Маломихайлівську громаду, де поранення отримали троє людей – жінка та двоє чоловіків. Пожежі спалахнули у двох приватних будинках та їдальні, але їх вдалося ліквідувати. Також постраждало сільськогосподарське підприємство.

Ситуація в регіоні залишається під контролем, і тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілів.