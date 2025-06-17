Обстріли Херсонщини: поранення та руйнування житлових районів

Про це у Facebook вранці 17 червня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

17 червня на Херсонщині внаслідок обстрілів з боку російських військ четверо людей отримали поранення. Атаки були спрямовані на житлові райони, що викликало значні руйнування. Про це повідомив Олександр Прокудін, керівник обласної військової адміністрації, у своєму дописі на Facebook.

Військові РФ завдали ударів по соціальній та критичній інфраструктурі, внаслідок чого постраждали не лише люди, а й матеріальні об’єкти. Зокрема, пошкоджено один багатоповерховий будинок та 22 приватні споруди, а також сільськогосподарська техніка, автомобілі та інші господарські будівлі.

Під обстрілами опинилися населені пункти, такі як Дудчани, Антонівка, Білозерка, Понятівка, Микільське, Берислав, Станіслав, Широка Балка, Софіївка, Олександрівка, Новоолександрівка, Тягинка, Одрадокам’янка, Львове, Осокорівка, Новоберислав, Придніпровське, Садове, Томина Балка, Кізомис, Гончарне, Новорайськ, Веселе, Дніпровське, Миколаївка, Ромашкове, Токарівка, Янтарне та місто Херсон.

Крім того, раніше повідомлялося, що російські військові скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль у Білозерці, що ще більше підкреслює загрозу для мирного населення в регіоні.