Обстріли Нікопольського району 24 червня: поранені та пошкодження

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 24 червня Нікопольський район Дніпропетровської області зазнав кількох обстрілів з боку російських військ. Ворог використав FPV-дрони та важку артилерію для атак на місцеві громади, що призвело до серйозних наслідків.
В результаті цих обстрілів четверо людей отримали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
Снаряди влучили в території Нікополя, а також у Марганецьку та Мирівську громади. Серед постраждалих – дві жінки віком 34 та 40 років, а також двоє чоловіків 36 і 44 років. Усі вони отримали медичну допомогу та проходять лікування вдома.
Обстріли також завдали шкоди інфраструктурі: пошкоджено адміністративну будівлю, багатоповерховий житловий будинок, два приватні будинки та магазин.
“Снаряди цілили по Нікополю та Марганецькій і Мирівській громадах. Травми дістали жінки 34 і 40 років та чоловіки 36 і 44 років. Усі лікуватимуться вдома. Пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівка, два приватні будинки і магазин.”
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