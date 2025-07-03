Обстріли Херсонщини: дев'ятеро поранених, пошкоджено будинки

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

3 липня стало відомо, що внаслідок обстрілів, які здійснила Росія на території Херсонщини, дев’ятеро людей отримали поранення. Цю інформацію оприлюднив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму дописі в Facebook.

За словами Прокудіна, в результаті атак було пошкоджено два багатоповерхові будинки, сім приватних осель, а також господарчу споруду і автомобіль.

Обстріли та атаки безпілотників торкнулися багатьох населених пунктів, серед яких: Антонівка, Комишани, Кізомис, Придніпровське, Садове, Зеленівка, Приозерне, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Новодмитрівка, Томина Балка, Понятівка, Берислав, Шляхове, Осокорівка, Зміївка, Червоний Яр, Велетенське, Веселе, Дар’ївка, Дніпровське, Дудчани, Золота Балка, Іванівка, Козацьке, Львове, Микільське, Милове, Наддніпрянське, Новоолександрівка, Токарівка, Тягинка, Янтарне, Нововоронцовка та Херсон.

Раніше, 2 липня, повідомлялося про атаку російських військових на вантажівку, що рухалася трасою в Бериславському районі, здійснену за допомогою безпілотника.

Місцева влада закликає жителів бути обережними та дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки.