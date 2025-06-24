Російські атаки на Вовчанськ: українські війська утримують позиції

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Щодня російські війська здійснюють штурмові дії у Вовчанську та прилеглих селах, використовуючи невеликі піхотні групи, які діють під прикриттям дронів та артилерії. Основна мета цих атак – витіснити підрозділи Сил оборони України за річку Вовча, проте наразі їм це не вдається.

Про це 24 червня під час національного марафону повідомив речник Оперативно-тактичного угруповання “Харків” Павло Шамшин.

За словами Шамшина, російські війська здійснюють атаки переважно невеликими групами, які складаються з трьох до п’яти, максимум до десяти осіб.

“У самому Вовчанську Сили оборони України контролюють деяку ділянку на північному березі ріки Вовча, на території агрегатного заводу. Росіяни докладають усіх зусиль, щоб витиснути наші підрозділи за природний рубіж ріки Вовча на південний берег, але успіхів у них немає.” – Павло Шамшин, речник ОТУ “Харків”

Він також зазначив, що місто Вовчанськ зазнало значних руйнувань, але російські війська продовжують обстрілювати його з артилерії різних калібрів, реактивних систем залпового вогню, а також активно використовують авіацію та безпілотники.