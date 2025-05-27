Обстріли Дніпропетровщини 27 травня 2025: наслідки атак російських військ

Про це у своєму Telegram-каналі начальника облвійськадміністрації Сергія Лисака

27 травня 2025 року Дніпропетровщина зазнала близько тридцяти атак з боку російських військ. Обстріли торкнулися Нікопольського, Криворізького та Синельниківського районів, внаслідок чого постраждали люди, а також були пошкоджені підприємства та житлові будинки. Про це повідомив Сергій Лисак, начальник обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, на Нікопольщині ворог здійснив удари за допомогою безпілотників та артилерії, вражаючи громади Нікополя, Покровська, Марганця, Мирівки та Червоногригорівки. В результаті обстрілів дві жінки, 51 та 64 років, отримали поранення і наразі проходять амбулаторне лікування.

Обстріли призвели до пошкодження комунальних та харчових підприємств, інфраструктури, приватного житла та ліній електропередач. У Грушівській громаді Криворізького району внаслідок атаки FPV-дрона постраждав легковий автомобіль.

Крім того, безпілотник атакував Межівську громаду на Синельниківщині, де сталася пожежа на території приватного подвір’я. Вогонь знищив будинок, дві господарські споруди та автомобіль.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, але мешканці постраждалих громад отримують необхідну допомогу. Влада закликає населення бути обережними та дотримуватися правил безпеки.