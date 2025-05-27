Російські атаки на Дніпропетровщину: поранені, руйнування та збиті безпілотники

Про це у своєму Telegram-каналі начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака

В ніч на 27 травня російські війська атакували три райони Дніпропетровської області: Самарівський, Синельниківський та Нікопольський. Внаслідок цих обстрілів двоє людей отримали поранення, а також зафіксовані значні руйнування. Про це повідомив Сергій Лисак, начальник обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі.

У Самарівському районі один чоловік отримав травми, а також виникли пожежі в приватному будинку та господарській споруді. У Синельниківському районі постраждав 54-річний чоловік, якого госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Для атак на Межівську та Маломихайлівську громади російська армія використовувала дрони. В результаті обстрілів постраждали сільськогосподарське підприємство, приватний будинок та автомобіль.

На Нікопольщині ворог застосував FPV-дрони, артилерію та скидав боєприпаси з безпілотників. Під вогнем опинилися Нікополь, а також Марганецька та Покровська громади. Внаслідок атак було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги та легковий автомобіль.

Крім того, вночі сили протиповітряної оборони зуміли збити п’ять російських безпілотних літальних апаратів у небі над Дніпропетровщиною, що свідчить про активну боротьбу з повітряними загрозами.