Російські атаки на Дніпропетровщину 12 липня: загибель та поранення

Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram-каналі Дніпропетровської ОДА

12 липня вранці внаслідок атаки КАБами на Великомихайлівську громаду Синельниківського району загинули двоє осіб. Цю інформацію підтвердив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Під час обстрілу сталося загоряння автомобіля, але рятувальники швидко ліквідували пожежу.

У лікарні помер чоловік, який отримав поранення напередодні вдень у Нікополі, коли місто зазнало обстрілу з важкої артилерії з боку російських військ.

Атаки російських військ у ніч на 12 липня

У ніч на 12 липня російські війська обстріляли Нікопольщину, використовуючи артилерію та безпілотники. Під вогнем опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади.

За офіційними даними, під час нічних атак не було загиблих чи поранених.

Проте сили протиповітряної оборони знищили 10 російських безпілотників у небі над Дніпропетровщиною.

11 липня російські війська також атакували Нікопольщину, внаслідок чого двоє людей отримали поранення.