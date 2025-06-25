Обстріли на Донеччині 25 червня: загибель та поранення мирних жителів

Як повідомили у Telegram Донецької обласної прокуратури за посиланням на Telegram Донецької обласної прокуратури

25 червня на Донеччині внаслідок обстрілів загинула одна особа, а ще четверо отримали поранення. Російські війська атакували такі населені пункти, як Покровськ, Костянтинівка та громаду Дружківка. Цю інформацію оприлюднила Донецька обласна прокуратура через Telegram.

Вранці ворог використав FPV-дрон для атаки на цивільний автомобіль у Покровську. В результаті удару по ВАЗ-2101 загинув 69-річний водій, а його 67-річна дружина отримала серйозні травми, зокрема черепно-мозкову травму, контузію та осколкові поранення.

Костянтинівка також зазнала обстрілу, внаслідок якого поранення отримала 51-річна жінка. У неї діагностували мінно-вибухову травму та поранення руки. Окрім того, 58-річний мешканець міста також постраждав від удару дрона-камікадзе.

У селі Торське, що належить до Дружківської громади, російські окупанти атакували безпілотником “Герань-2”. В результаті цього удару поранення отримала 68-річна жителька села.

“В зону ураження БпЛА потрапив приватний сектор, де отримала травми жінка 68 років. У неї діагностовано осколкові поранення голови, грудної клітини, передпліччя, стегна та контузію.” – Донецька обласна прокуратура

Внаслідок російських атак на Донеччину пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, гаражі та автомобілі.

Правоохоронні органи розслідують випадки загибелі та травмування мирних жителів Донеччини 25 червня як воєнні злочини відповідно до частин 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу України.