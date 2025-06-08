Російські атаки на Харків, міжнародні новини та торгівля Китаю

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7 червня російські війська здійснили дві потужні атаки на Харків. Вранці ворог використав 58 безпілотників-камікадзе “шахед”, керовані авіабомби (КАБ) та три ракети. Внаслідок цих обстрілів загинуло троє людей, а понад двадцять отримали поранення.

Цей удар став найбільшим по Харкову з початку повномасштабного вторгнення Росії. Ввечері місто знову зазнало удару, коли було скинуто ще чотири КАБи, в результаті чого постраждали 19 осіб, серед яких загинула керівниця Малої Південної залізниці.

“Плюс (армія РФ – ред.) б’є і по бізнесу. Вони не можуть змиритися з тим, що люди залишаються і працюють у Харкові. Думаю, на меті мають енергосектор, однак наші Збройні сили так само працюють на протидію цьому.” – Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА

Російська сторона звинуватила Україну у затримці обміну полоненими та репатріації тіл загиблих. Проте у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими спростували ці заяви, підкресливши, що інформація про початок повернення тіл або репатріаційних заходів не відповідає дійсності.

Помічник президента РФ Володимир Мединський заявив, що перша партія тіл загиблих українських військових вже прибула до району обміну, а також нібито передано список із 640 військовополонених для початку процедури обміну.

Міжнародні новини

З 17 по 20 червня у Нью-Йорку відбудеться конференція, на якій обговорять можливість визнання Палестини як держави. Франція та Саудівська Аравія створили робочі групи для підготовки рішень щодо визнання Палестини та співіснування з Ізраїлем.

Велика Британія координує гуманітарну робочу групу, а інші групи зосереджені на реконструкції, економічній життєздатності, міжнародному праві та мирних наративах. США були присутні на підготовчих заходах, але не брали активної участі, а Ізраїль виступає проти визнання Палестини.

Франція та Велика Британія наполягають на визнанні Палестини лише після припинення впливу ХАМАС на уряд. Учасники конференції сподіваються підписати спільну декларацію про визнання Палестини як останній крок до припинення вогню у Секторі Гази.

Палестина є частково визнаною державою, проголошеною у 1988 році. Вона не контролює повністю території, на які претендує, зокрема Сектор Гази та частину Західного берега. Станом на квітень 2024 року 143 країни-члени ООН визнають Палестину як незалежну державу.

Китай схвалив частину заявок на експорт рідкісноземельних металів, що може знизити напруженість перед торгівельними переговорами з США, запланованими на наступний тиждень. Міністерство торгівлі КНР підтвердило схвалення заявок, не уточнюючи, які саме країни чи галузі охоплені.

Зазначається, що попит на ці метали зростає у радіотехніці та виробництві електромобілів. Китай раніше видав тимчасові ліцензії на експорт для трьох найбільших автовиробників США та планує прискорити схвалення заявок для кваліфікованих компаній ЄС.

5 червня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, під час якої обговорили торгівельні відносини. Трамп назвав перемовини “позитивними” та анонсував зустрічі представників США з китайськими делегатами для подальшого обговорення.