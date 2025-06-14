Удар по Кривому Рогу та Нікопольському району: пожежа без жертв

Про це у своєму Telegram-каналі начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисак
У ніч на 14 червня російські війська завдали удару по Кривому Рогу та Нікопольському району в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки на одному з підприємств виникла пожежа, а в регіоні діяла протиповітряна оборона.
Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
За його словами, обстріл Кривого Рогу призвів до пошкодження території підприємств, де і сталася пожежа.
На Нікопольщині ворог використав FPV-дрони та артилерію, внаслідок чого під обстріл потрапили Нікополь, Марганецька та Покровська громади.
Слід зазначити, що в результаті цих атак не було загиблих чи поранених, підкреслив посадовець.
Крім того, вночі сили протиповітряної оборони знищили два російські безпілотники над регіоном.
“Усюди – без загиблих та поранених,”
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