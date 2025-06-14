Удар по Кривому Рогу та Нікопольському району: пожежа без жертв

Про це у своєму Telegram-каналі начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисак

У ніч на 14 червня російські війська завдали удару по Кривому Рогу та Нікопольському району в Дніпропетровській області. Внаслідок атаки на одному з підприємств виникла пожежа, а в регіоні діяла протиповітряна оборона.

Начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

За його словами, обстріл Кривого Рогу призвів до пошкодження території підприємств, де і сталася пожежа.

На Нікопольщині ворог використав FPV-дрони та артилерію, внаслідок чого під обстріл потрапили Нікополь, Марганецька та Покровська громади.

Слід зазначити, що в результаті цих атак не було загиблих чи поранених, підкреслив посадовець.

Крім того, вночі сили протиповітряної оборони знищили два російські безпілотники над регіоном.