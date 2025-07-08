Російські атаки на Куп'янськ 8 липня: загиблі та поранені мирні жителі

Про це повідомили у Telegram Харківської обласної прокуратури
8 липня, після обіду, місто Куп’янськ на Харківщині стало мішенню для двох атак російських військ. Внаслідок цих обстрілів одна особа загинула, а ще двоє отримали поранення та пережили гостру шокову реакцію. Цю інформацію оприлюднила Харківська обласна прокуратура через Telegram.
Перший авіаційний удар відбувся приблизно о 12:40. В результаті вибуху постраждала 65-річна жінка. У прокуратурі повідомили, що внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, а за попередніми даними, ворог використав авіабомбу ФАБ-500.
“Пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, ворог застосував ФАБ-500.”
Другий обстріл, що відбувся близько 16:10, здійснювався з використанням артилерії. Внаслідок цієї атаки загинув 68-річний чоловік, а 66-річна жінка отримала гостру шокову реакцію.
У прокуратурі зазначили, що ці обстріли розслідуються як воєнні злочини, що підкреслює серйозність ситуації в регіоні.
Схожі новини для вас:
- 24 червня Куп’янськ зазнав авіаудару, постраждали шестеро людей, згорів будинок через пожежу.
- Російські війська активізували наступ на Харківщині, контролюють Мілове та лісосмуги, намагаються покращити тактичне становище біля Амбарного.
- Українські військові на Лиманському напрямку утримують оборону, незважаючи на посилені атаки ворога з використанням FPV-дронів та оптоволоконної розвідки.