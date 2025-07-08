Російські атаки на Куп'янськ 8 липня: загиблі та поранені мирні жителі

Про це повідомили у Telegram Харківської обласної прокуратури

8 липня, після обіду, місто Куп’янськ на Харківщині стало мішенню для двох атак російських військ. Внаслідок цих обстрілів одна особа загинула, а ще двоє отримали поранення та пережили гостру шокову реакцію. Цю інформацію оприлюднила Харківська обласна прокуратура через Telegram.

Перший авіаційний удар відбувся приблизно о 12:40. В результаті вибуху постраждала 65-річна жінка. У прокуратурі повідомили, що внаслідок атаки були пошкоджені житлові будинки, а за попередніми даними, ворог використав авіабомбу ФАБ-500.

“Пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, ворог застосував ФАБ-500.” – Харківська обласна прокуратура

Другий обстріл, що відбувся близько 16:10, здійснювався з використанням артилерії. Внаслідок цієї атаки загинув 68-річний чоловік, а 66-річна жінка отримала гостру шокову реакцію.

У прокуратурі зазначили, що ці обстріли розслідуються як воєнні злочини, що підкреслює серйозність ситуації в регіоні.