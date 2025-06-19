Обстріли Миколаївщини 18-19 червня: поранення та пошкодження підприємств

Про це повідомили у Миколаївській ОВА

18 червня та в ніч на 19 червня армія Російської Федерації здійснила обстріли громад Миколаївщини, використовуючи артилерію та безпілотники. Внаслідок цих атак постраждала жінка, а також було пошкоджено сільськогосподарське підприємство, що призвело до загорянь. Цю інформацію підтвердила Миколаївська обласна військова адміністрація.

У ході обстрілів 18 червня, Куцурубська громада зазнала двох атак FPV-дронів, а також артилерійського вогню. В одному з сіл, Дмитрівка, 70-річна жінка отримала поранення і наразі перебуває в лікарні. Також було пошкоджено два приватні житлові будинки.

“На ранок стан постраждалої – середньої важкості, стабільний”. – Миколаївська ОВА

У ніч проти 19 червня під ударами безпілотників опинилася Інгульська громада, розташована в Баштанському районі. Внаслідок атак було пошкоджено сільськогосподарське підприємство, а також виникли загоряння складів і сухої трави. На щастя, ніхто не постраждав.

Згідно з інформацією від ОВА, в ніч на 19 червня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили чотири безпілотники “Shahed 131/136”.