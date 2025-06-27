Про цему повідомили у Миколаївська ОВА

Протягом 26 та 27 червня російські збройні сили здійснили серію атак на території Миколаївщини, використовуючи як дрони, так і артилерійські системи. В результаті цих обстрілів було пошкоджено п’ять житлових будинків, про що повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

26 червня армія РФ двічі обстріляла Куцурубську громаду з артилерії, а також провела кілька атак за допомогою FPV-дронів. Одним з найбільш серйозних інцидентів став обстріл села Дмитрівка, де внаслідок атаки постраждали п’ять житлових будинків. Пожежа, що виникла внаслідок обстрілу, була швидко ліквідована рятувальниками.

Вранці 27 червня FPV-дрон атакував акваторію Очаківської громади, проте, за інформацією ОВА, постраждалих у цьому випадку не було.

Місцева влада закликає жителів бути уважними та дотримуватися всіх заходів безпеки, щоб уникнути небезпечних ситуацій.