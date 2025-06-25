Обстріли Нікопольщини та Синельниківщини 24 червня: атаки РФ без жертв

Відомо в Telegram очільника обласної військової адміністрації Сергія Лисака
24 червня, починаючи з вечора, російські війська атакували два райони Дніпропетровщини, зокрема Нікопольщину та Синельниківщину. Про це повідомив Сергій Лисак, голова обласної військової адміністрації, у своєму Telegram-каналі.
За його інформацією, по Нікополю ворог використовував FPV-дрони, проте, на щастя, жертв та поранених не було. Водночас, по Новопавлівській громаді Синельниківського району було завдано ударів керованими авіабомбами, що призвело до виникнення пожежі, але жертв також не зафіксовано.
Обстріли Нікопольщини 24 червня
Протягом дня 24 червня російські війська продовжували обстрілювати Нікопольський та Синельниківський райони. Внаслідок цих атак одна особа отримала поранення, а також було пошкоджено цивільну інфраструктуру. Крім того, загорілося поле з пшеницею.
“По Нікополю війська РФ поцілили FPV-дронами. Загиблих і поранених немає. По Новопавлівській громаді Синельниківського району вдарили керованими авіабомбами. Виникла пожежа. Минулося без жертв.”
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