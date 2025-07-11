Обстріли Нікопольського району 11 липня: двоє поранених та руйнування

Про це у своєму Telegram-каналі начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака
11 липня Нікопольський район Дніпропетровської області зазнав численних обстрілів з боку російських військ. Внаслідок цих атак двоє чоловіків отримали поранення.
Цю інформацію оприлюднив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.
Агресор використовував FPV-дрони та артилерійські системи, намагаючись вразити Нікополь, а також громади Мирівка, Покровськ і Марганець.
Постраждалі були терміново госпіталізовані, один з них перебуває у важкому стані.
Обстріли призвели до значних пошкоджень інфраструктури: постраждали дві багатоповерхові будівлі, приватний будинок, господарська споруда, аптека, кафе та мікроавтобус. Також було пошкоджено газогін і лінію електропередач, що викликало пожежу.
“Війська РФ били FPV-дронами та артилерією по Нікополю, Мирівській, Покровській, Марганецькій громадах. Поранені двоє чоловіків. Їх госпіталізували. Один з них – у важкому стані.”
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