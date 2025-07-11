Обстріли Нікопольського району 11 липня: двоє поранених та руйнування

Про це у своєму Telegram-каналі начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака

11 липня Нікопольський район Дніпропетровської області зазнав численних обстрілів з боку російських військ. Внаслідок цих атак двоє чоловіків отримали поранення.

Цю інформацію оприлюднив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі.

Агресор використовував FPV-дрони та артилерійські системи, намагаючись вразити Нікополь, а також громади Мирівка, Покровськ і Марганець.

Постраждалі були терміново госпіталізовані, один з них перебуває у важкому стані.

Обстріли призвели до значних пошкоджень інфраструктури: постраждали дві багатоповерхові будівлі, приватний будинок, господарська споруда, аптека, кафе та мікроавтобус. Також було пошкоджено газогін і лінію електропередач, що викликало пожежу.