Російські атаки на Одесу і Харків: поранені, пожежі та нові санкції Латвії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Внаслідок нічних атак Росії на Одесу та Харків, щонайменше 16 осіб отримали поранення, серед яких троє рятувальників і двоє дітей. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку Дональда Трампа у зупиненні війни. Тим часом Латвія запровадила заборону для громадян Росії та Білорусі на купівлю нерухомості. Ось основні новини ранку 20 червня.

У ніч на 20 червня Росія здійснила масовану атаку дронами по Одесі. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 14 осіб, серед яких троє рятувальників, які зазнали травм під час порятунку людей, коли на них обвалилися конструкції. Всі потерпілі перебувають у стабільному стані, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Зафіксовано понад 10 влучань по місту, що призвело до масштабних пожеж у житлових будинках. Зокрема, в 4-поверховій будівлі рятувальники врятували трьох осіб і евакуювали ще шість. Окремо постраждав 23-поверховий житловий будинок, де полум’я охопило три верхні поверхи, і було евакуйовано 600 людей. З заблокованої квартири дістали трьох осіб, у тому числі двох дітей.

Пожежі знищили щонайменше п’ять житлових будинків та три автомобілі. На місці частково зруйнованої будівлі працює Пункт Незламності. За словами мешканців, у завалах може залишатися ще одна людина, тому тривають пошуково-рятувальні роботи.

Пізно ввечері 19 червня Росія атакувала Харків дронами “Герань-2”. У місті пролунало щонайменше п’ять вибухів, зафіксовані влучання в Київському та Шевченківському районах. Постраждали троє людей, серед яких дві дівчини 12 і 17 років.

Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, спортивний комплекс, дитячий садок і понад 50 автомобілів. Також горів дах незаселеної новобудови.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 19 червня зазначив, що сподівається на допомогу Дональда Трампа та США для завершення війни. Він підкреслив, що Україна готова до переговорів на рівні ухвалення рішень, зокрема і з Володимиром Путіним.

Контекст: Путін висловив готовність до зустрічі із Зеленським, але знову назвав його “нелегітимним”. Раніше він стверджував, що єдиною “легітимною владою” в Україні є Верховна Рада та її спікер Руслан Стефанчук.

Сейм Латвії ухвалив закон, що забороняє громадянам Росії та Білорусі купувати нерухомість у країні. Це обмеження стосується як фізичних, так і юридичних осіб, зареєстрованих у цих державах. Винятки можливі лише для постійних резидентів Латвії або у випадку спадкування.

У квітні 2025 року аналогічний закон ухвалила Фінляндія, яка також дозволяє придбання житла лише громадянам РФ із постійним дозволом на проживання.