Обстріли Покровська: критична ситуація та евакуація мирних жителів

Про це в етері повідомив Суспільне. Студія на YouTube начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк

У Покровську російські війська продовжують завдавати ударів, використовуючи авіабомби, артилерію та FPV-дрони, намагаючись знищити евакуаційні автомобілі та вбити мирних жителів. Протягом червня в громаді загинуло 19 осіб, а 40 отримали поранення. Місто страждає від відсутності води, електрики та газу, а місцева влада закликає до евакуації.

30 червня начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив, що ситуація в місті продовжує погіршуватися через постійні обстріли з боку агресора. Він також зазначив, що нещодавно російські війська атакували евакуаційний автомобіль, завдавши йому значних пошкоджень.

“Але це ж не поодинокі випадки. Це вже, я думаю, це вже п’ятий або шостий випадок, коли агресор полює на евакомобілі. Також на тому тижні росіяни понівечили наш сміттєвоз, також спалили робочу машину нашого комунального підприємства ‘Газель’.” – Сергій Добряк

За словами Добряка, у червні загинуло 19 людей, а 40 отримали поранення, більшість з яких стали наслідком атак FPV-дронів. Протягом місяця з Покровська виїхали 97 жителів, і на 30 червня в місті залишаються близько 1700 осіб, а в громаді загалом – 3168.

Він підкреслив, що це справжнє полювання на мирних мешканців та евакуаційні автомобілі, що є військовим злочином. Гуманітарна ситуація в місті є критичною: відсутнє централізоване водопостачання, електрика та газ. В деяких районах все ще є інтернет та мобільний зв’язок. Проте працюють пункти роздачі питної води, магазини, надається гуманітарна допомога, а п’ять разів на тиждень організовують гарячі обіди. У місті також працюють лікар-терапевт та соціальні працівники.

Переважно у Покровську залишаються люди старшого віку, понад 50 років. Сергій Добряк зазначив:

“Я розумію, що ми максимально підтримуємо наших мешканців, але ж все ж таки закликаємо на евакуацію. Бо ворог нищить просто кварталами. І багатоповерхівки складаються вщент. Від міста скоро взагалі нічого не залишиться. Але зараз просто б’ють все, що рухається. На велосипеді люди, на машині, або пішки, все одно полюють. Хоча оператор бачить, що це звичайна людина, мирний мешканець, все одно вбивають людей.” – Сергій Добряк

Евакуація організована через контакт-центр: жителі можуть залишати заявки, їх доставляють до міста Білицьке, звідки безкоштовний автобус перевозить до Павлограда. Там люди отримують психологічну та соціальну допомогу, а також реєструються на фінансову підтримку.

За словами Сергія Добряка, якщо у людей немає родичів, їх приймають у Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській та Чернівецькій областях, де створені комфортні умови для безкоштовного проживання. У більшості міст України діють хаби “Ми Донеччина”, де роздають продуктові набори. Також у Покровську реалізується міська програма підтримки мешканців, які захворіли, що передбачає фінансову допомогу через соцзахист.