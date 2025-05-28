Російські атаки на Синельниківщину та Нікопольщину: ППО збила безпілотник

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

У ніч на 28 травня російські військові завдали ударів по території Синельниківщини та Нікопольщини. За інформацією, наданою Сергієм Лисаком, головою обласної військової адміністрації, сили протиповітряної оборони зуміли знищити безпілотний літальний апарат, що загрожував регіону.

Ввечері 27 травня російські війська знову атакували Синельниківщину, використовуючи керовані авіабомби, які влучили в Маломихайлівську громаду. Наразі триває уточнення наслідків цієї атаки.

Протягом ночі та ранку 28 травня обстріли продовжилися на Нікопольщині, де важка артилерія та FPV-дрони вразили Марганецьку громаду.

На щастя, за попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Сили протиповітряної оборони продемонстрували ефективність, успішно збивши безпілотник, що належав російським військам.